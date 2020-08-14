Дизайнери створили відкриту кухню для ресторану в Берліні. Заклад розташований недалеко від площі Роза-Люксембург-Плац. Це другий ресторан у столиці Німеччини, перший ж відкрили ще у 2016 році.

Як і в їхньому першому ресторані, кухарі хотіли, аби ресторан виглядав стильно, але й водночас нагадував за стилем їдальню, яку вони часто відвідували, коли мешкали у Нідерландах, пише видання Deezen.

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Ми хотіли створити місце, де можна було б легко зустрітись, для читання газети, швидкого обіду чи вечері,

– розповіли замовники.

Поверхня на кухні покрили грубою сірою ліпниною, тоді як листи перфорованого металу використали для приховування службових каналів, що сидять під стелею.



Жовті стільці вдало доповнюють інтер'єр / Фото Deezen

Дизайнери поділились, що використовували матеріали, які відрізняються високою якістю, ретельно розроблені та виготовлені, з суворою увагою до деталей, адже це той самий підхід до інгредієнтів, який кухарі використовують до виготовлення страви.



У ресторані багато місця / Фото Deezen

Обідні столи з металевою рамою з сірими стільницями, розроблені за замовленням Ester Bruzkus Architekten, були розставлені по всій площі.



Червоний колір у інтер'єрі додає яскраві акценти / Фото Deezen

Біля входу в ресторан також розміщений довгий загальний стіл, де гостям пропонують "затримуватися на цілий день".