Знакові житлові будинки Кремнієвої долини на думку дизайнера – фото

Відомий в усьому світі технологічний центр Силіконова долина є місцем розташування багатьох незвичних житлових будинків. Клімат в Каліфорнії сприяє будівництву легкого житла з великими вікнами та зовнішнім басейном.

Американська репортерка Бріджит Коглі пропонує кілька найцікавіших варіантів, пише Dezeen.

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Будинок Пама і Поли



Житлова зона розташована під гаражем / фото: Dezeen

Цей двоповерховий будинок вбудований у похилий майданчик у передгір'ях гори Санта-Крус.

Фірма Сан-Франциско Craig Steely Architecture розробила проєкт з гаражем вгорі, просторими скляними стінами та фіолетовим диваном, вбудованим у підлогу.

Los Altos Residence



Басейни надворі є майже в кожному будинку / фото: Dezeen

Пенсильванська фірма Bohlin Cywinski Jackson побудувала будинок у Лос-Альтосі. Резиденція оббита деревом, а двір облаштований басейном, окремим гостьовим будинком та садом.

Waverly House



Великі вікна – модно по всьому світу / фото: Dezeen

Будинок розташований в місті Пало-Альто, житлові вулиці якого наповнені кафе та магазинами. Розташування вигідне ще й тим, що у декількох кварталах від будинку стоїть житло покійного генерального директора Apple Стіва Джобса.

Фірма збудувала резиденцію у вигляді коробки з великими вікнами, обгорнутої данською цеглою.

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Tree House



Таке житло можна мати лише в місцевостях субтропічного клімату / фото: Dezeen

Ще один будинок в Пало-Альто – це лінійна власність фірми Aidlin Darling Design.

Проєкт укладений листами червоного дерева та вічнозеленими дубами, а також має кілька відкритих просторів.

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