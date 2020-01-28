Знакові житлові будинки Кремнієвої долини на думку дизайнера – фото
Відомий в усьому світі технологічний центр Силіконова долина є місцем розташування багатьох незвичних житлових будинків. Клімат в Каліфорнії сприяє будівництву легкого житла з великими вікнами та зовнішнім басейном.
Американська репортерка Бріджит Коглі пропонує кілька найцікавіших варіантів, пише Dezeen.
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4 знакові будинки Кремнієвої долини
Будинок Пама і Поли
Житлова зона розташована під гаражем / фото: Dezeen
Цей двоповерховий будинок вбудований у похилий майданчик у передгір'ях гори Санта-Крус.
Фірма Сан-Франциско Craig Steely Architecture розробила проєкт з гаражем вгорі, просторими скляними стінами та фіолетовим диваном, вбудованим у підлогу.
Los Altos Residence
Басейни надворі є майже в кожному будинку / фото: Dezeen
Пенсильванська фірма Bohlin Cywinski Jackson побудувала будинок у Лос-Альтосі. Резиденція оббита деревом, а двір облаштований басейном, окремим гостьовим будинком та садом.
Waverly House
Великі вікна – модно по всьому світу / фото: Dezeen
Будинок розташований в місті Пало-Альто, житлові вулиці якого наповнені кафе та магазинами. Розташування вигідне ще й тим, що у декількох кварталах від будинку стоїть житло покійного генерального директора Apple Стіва Джобса.
Фірма збудувала резиденцію у вигляді коробки з великими вікнами, обгорнутої данською цеглою.
До слова: Обвита стрічками: в Австралії побудували незвичну шестиповерхову будівлю – фото
Tree House
Таке житло можна мати лише в місцевостях субтропічного клімату / фото: Dezeen
Ще один будинок в Пало-Альто – це лінійна власність фірми Aidlin Darling Design.
Проєкт укладений листами червоного дерева та вічнозеленими дубами, а також має кілька відкритих просторів.
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