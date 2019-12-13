Зона для барбекю вдома: техніка безпеки, плюси та мінуси такого вибору

Зони для барбекю сьогодні часто обладнані повноцінною кухнею, їдальнею та відпочинковою зоною. Проте варіантів облаштування таких зон багато і ті варіюються лише від ваших бажань та фінансових можливостей. Як дотриматись техніки безпеки при встановленні зони для барбекю, а також які плюси та мінуси таких просторів – у нашому матеріалі.

Такі зони бувають відкритого та закритого типу. Можна поставити стільницю для нарізання м’яса та овочів або ж зробити відпочинкову зону мініатюрною, якщо у вас банально немає місця на ділянці.

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Плюси та мінуси зон для барбекю

Переваги



Зона барбекю може бути багатофункціональним простором / фото: Pinterest

можливість розведення вогню в будь-який час;

комфортний відпочинок на природі в будь-який час;

можливість приготування їжі на природному вогні та просто неба;

простота експлуатації;

додає естетичності заміській ділянці.

Недоліки



В цьому випадку дерево на прийнятній відстані / фото: House Design

трудомісткий процес роботи;

високий ризик пожежної небезпеки.

Навіть якщо ви впевнені в надійності споруди та власній компетенції – температура в печі і навколо неї під час приготування їжі буде дуже високою. За таких умов імовірність пожежі зростає в кілька разів.

Правила протипожежної безпеки для барбекю-зон



Комфортна зона для барбекю має бути безпечною / фото: Modernplace

віддаленість від кущів на відстані 2 – 3 метрів;

віддаленість від крон дерев на відстані 1,5 – 2 метри;

відсутність легкозаймистих матеріалів на відстані 1,5 – 2 метри;

конструкція зони для барбекю навколо відкритого вогню повинна бути викладена пожежобезпечним матеріалом;

повинна бути викладена пожежобезпечним матеріалом; уся конструкція повинна бути оброблена термостійкими речовинами.

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Також рекомендується розміщення зон для барбекю якомога далі від інших споруд. Якщо займання таки станеться, то ваш будинок не постраждає.

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