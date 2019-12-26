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Зонування простору світлом – як правильно поділити спальню, кухню та вітальню

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Освітлення виконує дуже важливу роль / Decoratorium

Кожна кімната в будинку розділена на основні та другорядні зони за допомогою перегородок, вазонів та елементів декору. Важливим пунктом зонування кімнати є її поділ за допомогою освітлення. Як зробити це правильно на кухні, вітальні чи спальні – у нашому матеріалі.

Загалом у більшості кімнат існують три зони: загальна, робоча та обідня. Проте свою специфіку має кожна з них.

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Зонування кімнат світлом

Вітальня


Загальне освітлення має мати функцію регулювання яскравості / фото: E27.ua

Загалом більше світла потребує зона біля телевізора та місце для читання. Решта простору освітлюється приблизно однаково. Загалом існує 5 зон у вітальні:

  • диванна зона;
  • зона розташування телевізора;
  • ігрова зона (якщо є дитина);
  • робоча зона;
  • зона для читання.

Спальня


Біля ліжка варто зробити додаткове освітлення / фото: Хатинка моєї мрії

Особливістю спальні є потреба в додатковому освітленні біля ліжка та над ним. Приглушена підвішена лампа потрібна над дитячим ліжком. Також потужна настільна лампа на робочому місці. Тут лише три зони, не враховуючи загальної:

  • ліжко;
  • робочий стіл;
  • дитяче ліжечко.

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Кухня


Робоча зона потребує додаткового освітлення / фото: 5 Watt

Виділяти зони на кухні найкраще за допомогою світлодіодних стрічок, які мають різний відтінок в залежності від простору, який вони позначають. Загалом на кухні є три зони:

  • загальна;
  • робоча;
  • обідня.

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Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Дизайн Ідеї для інтер'єру Ремонт Ідеї для дому Спальня Кухня Вітальня
Освітлення ванної кімнати – чому це важливо та які існують варіанти: фото
23 грудня
1926
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