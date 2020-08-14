Стіл "Step" від дизайнерки зі США Еріки Кросс має взаємозамінні верх та низ, які взаємодіють між собою. Конструкція є механічною та може замінити журнальний столик в квартирі.

Столик складається з двох елементів, повідомляє Dezeen.

Два взаємозамінні елементи тут різної форми, а корисна площа невеличка. Між собою частини стола кріпляться за допомогою зубців, які одночасно можуть кріпитись до різних поверхонь.



Існує кілька десятків положень / Фото Dezeen

Дизайнери розповідають, що існує багато конфігурацій, в яких можна розмістити стіл.



Стіл поки є лише прототипом / Фото Dezeen

Механічний інтерфейс є не просто прикрасою розробки – шарнірні зуби забезпечують регулювання висоти стола,

– пояснила дизайнерка.



Стіл складається всього з двох деталей / Фото Dezeen

Завдяки двом елементам стіл може пропонувати меншу або більшу площу для поверхні, в залежності від потреби, і його можна регулювати по висоті – від низького журнального столика до трохи вищого бокового.