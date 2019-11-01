Звукоізоляція стін: що треба знати наперед

Задля забезпечення комфортного проживання в будинку або квартирі необхідна тиша. Життя в сучасному світі супроводжується постійним шумом за вікном, такі умови змушують шукати порятунку в звукоізоляції стін.

Сторонні звуки можуть проникати не лише з вулиці, але й з сусідніх кімнат. Тому ізолювати треба стіни, стелю та навіть підлогу.

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За допомогою звукоізоляції позбутися можна від різних типів шумів (акустичних, ударних, повітряних, структурних).

Які переваги звукоізоляції?

комфорт. Навіть в час-пік мешканці приміщення, в якому виконана якісна звукоізоляція стін, не будуть чути сторонніх шумів;

комфорт для сусідів. З якісною звукоізоляцією можна сміливо займатися вокалом, грою на музичних інструментах, репетирувати, слухати музику та не боятися, що вас почують;

прийнятна температура. За допомогою сучасних матеріалів і грамотно проведених робіт, теплошумоізоляція стін в квартирі дозволить захистити приміщення від холоду або спеки.

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Професійний фахівець обов'язково підготує поверхню перед початком роботи. Однак попередньо все ж варто провести обстеження кімнат і стан стін, стелі та підлоги. Всі щілини, деформації, тріщини, отвори слід закрити.

Способи шумової ізоляції

Гіпсокартон. Дешевий та простий у монтажі, проте вимагає побудови конструкції, яка займає зайве місце. Підходить для просторих приміщень.



Найпоширенішим способом звукоізоляції є гіпсокартон / фото aviarydecor

Панелі. Легкі та естетично красиві, застосовуються навіть в маленьких кімнатах. Єдиний мінус – ціна.



Плити не надто популярні через свою ціну / фото archiexpo

Поліуретанові плити. Довговічні та легкі у монтажі, відмінно поглинають музику. Серед мінусів: плити дорогі та не надто екологічні.



Поліуретан добре підійде для любителів вечірок / фото purelast

Рідкий полімер. Легкий, швидко застигає та дає ідеальну звукоізоляцію, проте цей варіант не підходить, якщо ви плануєте використовувати шпалери.



Полімер найскладніший в монтажі / фото specialtytradescontracting

Всі способи звукоізоляції є відносно простими і не потребують залучення фахівців. Також не забувайте, що найкращого результату можна досягнути в тандемі із сусідами.

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