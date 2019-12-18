Звукоізоляція стін в квартирі: ціна та підводні камені такого ремонту

На жаль, повністю захиститися від зовнішніх шумів не вийде. І хоч зупинити сусіда з перфоратором звукоізоляція не зможе, але в її силах суттєво зменшити проникання сторонніх звуків до квартири. Що треба знати наперед щодо звукоізоляції в квартирі – читайте у нашому матеріалі.

Перед початком ремонту треба відразу визначити рамки бюджету та зрозуміти, наскільки якісною вийде ізоляція за виділені гроші.

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Яка ціна та що треба знати перед початком робіт

Ціна



Процес роботи трудомісткий / фото: Profi Bud

Якісна звукоізоляція квартири – це дорого. На жаль, для обшивки стін невеличкої кімнати, підлоги та стелі, вам потрібно буде витратити понад 45 тисяч гривень.

Процес

Якщо ви все ж готові витратитись, то необхідно купити гіпсокартон і каркас для нього. М’який матеріал ізоляції не можна тинькувати, фарбувати чи ущільнювати. В кінці його треба закрити листом гіпсокартону або міцної вагонкою.

Ізоляція



Матеріали для утеплення бувають різні / фото: Риберра

Ізоляція використовується тільки на стінах, які межують з сусідами. Захиститися від шуму на вулиці можуть тільки якісні металопластикові вікна.

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Масштаб



Стелю теж необхідно ізольовувати / фото: Initial

Установку такої складної системи можна прирівняти до капітального ремонту кімнати або цілої квартири. Для ефективного придушення шуму, ізоляція кріпиться на голі стіни, що означає повний демонтаж будь-яких конструкцій з гіпсокартону, вагонки або інших матеріалів.

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