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      "Десна" вдома впевнено перемогла "Чорноморець": відео голів

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      Десна – Чорноморець відео голів та огляд
      Десна – Чорноморець відео голів та огляд

      "Десна" вдома приймала "Чорноморець" в рамках 15-го туру української Прем'єр-ліги. Червона картка у гостей поля коштувала їм перемоги у цьому матчі.

      Десна – Чорноморець 2:0
      Голи: Безбородько, 55, Фаворов, 64

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      У першому таймі "Чорноморець" провів краще гру і створив більше небезпечних моментів, але під кінець тайму Рижук отримав другу жовту і залишив "моряків" вдесятьох. 


      На початку другої половини гри "Десна"  почала активно користуватися більшістю і одразу її реалізувала. Після навісу Дениса Фаворова з лівого флангу у Артема Фаворова удар не вийшов, але м'яч відскочив під удар Безбородьку, який з близької відстані завдав точного удару – 0:1.

      Відео голу Безбородька у ворота Чорноморця


      Вже за декілька хвилин господарі поля подвоїли свою перевагу. На 64-й хвилині той же Денис Фаворов з лівого флангу навісив на дальню штангу, Волков в дотик скинув м'яч на лінію воротарського майданчика і Артем Фаворов розстріляв ворота.

      Відео голу Артема Фаворова у ворота Чорноморця


      Як у підсумку, "Десна" завдяки цій звитязі увійшла в топ-6 турнірної таблиці УПЛ. "Чорноморець" із серйозними проблемами залишається 11-им.

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      Теги: Спорт Футбол УПЛ ФК Десна ФК Чорноморець
      Джерело: 24 Канал
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