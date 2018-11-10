"Десна" вдома впевнено перемогла "Чорноморець": відео голів

"Десна" вдома приймала "Чорноморець" в рамках 15-го туру української Прем'єр-ліги. Червона картка у гостей поля коштувала їм перемоги у цьому матчі.

Десна – Чорноморець 2:0

Голи: Безбородько, 55, Фаворов, 64

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У першому таймі "Чорноморець" провів краще гру і створив більше небезпечних моментів, але під кінець тайму Рижук отримав другу жовту і залишив "моряків" вдесятьох.



На початку другої половини гри "Десна" почала активно користуватися більшістю і одразу її реалізувала. Після навісу Дениса Фаворова з лівого флангу у Артема Фаворова удар не вийшов, але м'яч відскочив під удар Безбородьку, який з близької відстані завдав точного удару – 0:1.

Відео голу Безбородька у ворота Чорноморця



Вже за декілька хвилин господарі поля подвоїли свою перевагу. На 64-й хвилині той же Денис Фаворов з лівого флангу навісив на дальню штангу, Волков в дотик скинув м'яч на лінію воротарського майданчика і Артем Фаворов розстріляв ворота.

Відео голу Артема Фаворова у ворота Чорноморця



Як у підсумку, "Десна" завдяки цій звитязі увійшла в топ-6 турнірної таблиці УПЛ. "Чорноморець" із серйозними проблемами залишається 11-им.

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