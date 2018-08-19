16:02
19 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
26°C 16°C
  • понеділок
    27°C 18°C
  • вівторок
    29°C 17°C
  • середа
    24°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНСЬКИМ АВТОБУСОМ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чим залякує генерал, який ніколи не служив. Шагал іде на вибори
Вєсті Кремля
19:20, 18 серпня
Вєсті.UA. Жир. Таємниця нейтралізації Медведчука. Чим Савченко зайняла свої руки
Вєсті.UA
18:22, 18 серпня
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, 17 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНСЬКИМ АВТОБУСОМ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

Десна – Карпати: де дивитися онлайн матч УПЛ

56 Читать новость на русском
Десна – Карпати дивитися онлайн матч УПЛ
Десна – Карпати дивитися онлайн матч УПЛ

У 5-му турі УПЛ чернігівська "Десна" прийматиме на власному полі львівські "Карпати". Цей матч буде доступний як по телебаченню, так і онлайн.

Трансляцію матчів "Десни" здійснюється на телеканалах "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на першому з них і транслюватимуть матч. Показ матчу розпочнеться о 16:55. Коментувати гру довірили Віктору Вацку. Варто долати, що коментатор свого часу був віце-президентом "Карпат"

Читайте також: Десна чи Карпати: кому букмекери віддають перевагу у матчі УПЛ

За півгодини до матчу, та одразу по закінченні гри на телеканалі "Футбол 1" вийде програма "Тур ONLINE", де експерти розбиратимуть цей матч.

Окрім перегляду по телевізору, цей матч можна буде переглянути й онлайн в інтернеті. Доступний він буде на сайті Oll.tv. Варто додати, що трансляція на цьому сайті платна – 29 гривень за доступ на 24 години до перегляду відео, та 59 гривень – за місячну підписку. Однак для перегляду потрібна реєстрація.

Текстову онлайн-трансляцію проведе сайт Футбол24. Огляд матчу та відео голів – на сайті 24 Каналу.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

Теги: Новини спорту Футбол УПЛ ФК Десна ФК Карпати
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
26 очок Дірка Новіцкі не допомогли "Далласу" здолати "Мемфіс"
 16 квітня 2013 , 11:05
Moto GP: Кел Кратчлоу може піти з Yamaha
 31 травня 2013 , 16:28
Нічия, яка влаштувала усіх. "Говерла" - "Зоря" - 0:0
 5 жовтня 2013 , 15:27
Хаві не покине "Барселону"
 25 травня 2014 , 15:25
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук