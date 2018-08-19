Десна – Карпати: де дивитися онлайн матч УПЛ

У 5-му турі УПЛ чернігівська "Десна" прийматиме на власному полі львівські "Карпати". Цей матч буде доступний як по телебаченню, так і онлайн.

Трансляцію матчів "Десни" здійснюється на телеканалах "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на першому з них і транслюватимуть матч. Показ матчу розпочнеться о 16:55. Коментувати гру довірили Віктору Вацку. Варто долати, що коментатор свого часу був віце-президентом "Карпат"

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За півгодини до матчу, та одразу по закінченні гри на телеканалі "Футбол 1" вийде програма "Тур ONLINE", де експерти розбиратимуть цей матч.

Окрім перегляду по телевізору, цей матч можна буде переглянути й онлайн в інтернеті. Доступний він буде на сайті Oll.tv. Варто додати, що трансляція на цьому сайті платна – 29 гривень за доступ на 24 години до перегляду відео, та 59 гривень – за місячну підписку. Однак для перегляду потрібна реєстрація.

Текстову онлайн-трансляцію проведе сайт Футбол24. Огляд матчу та відео голів – на сайті 24 Каналу.

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