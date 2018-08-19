Десна – Карпати: відео голів та моментів матчу УПЛ

У матчі 5-го туру УПЛ чернігівська "Десна" приймала львівські "Карпати". Господарі поля ще жодного разу не забивали вдома у новому сезоні (за два матчі). Для "Карпат" ж це була перша виїзна гра.

Рахунок у матчі відкрив Денис Безбородько. Він перший опинився на добиванні після небезпечного удару Максима Банасевича. Воротар "Карпат" з самим ударом справився, хоч із запізненням, однак добивання від Безбородька відбити як слід не зумів.

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Відео голу Безбородька у ворота "Карпат"

Ще до перерви "Десні" вдалося подвоїти рахунок. Гол на рахунку Дениса Фаворова. Він у падінні пробив по воротах "Карпат" після розіграшу кутового. Хоча гравці львівськоїх команди апелювали до арбітра матчу, що у цьому моменті було порушення правил, коли Андрій Гітченко навалився на Артема Федецького.

Відео голу Фаворова у ворота "Карпат"

Забили "Карпати" вже по перерві. Відзначився Денис Мірошниченко.

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