Десна – Олімпік: відео голу та моментів матчу УПЛ
У матчі між чернігівською "Десною" та донецьким "Олімпіком" все вирішив єдиний гол у другому таймі. А також вилучення центрального захисника.
Єдиний гол у матчі забив Дмитро Білоног вже у другому таймі. Він отримав пас з центру поля, залишившись без нагляду оборонців, і пробив у ворота Паста. Варто додати, що гравець лише нещодавно приєднався до донецької команди.
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Догравала матч "Десна у меншості", На 75-ій хвилині другу жовту картку отримав центральний захисник Андрій Гітченко.
Відеоогляд матчу Десна – Олімпік
Джерело: 24 Канал
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