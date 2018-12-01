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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ГВОЗДИК – СТІВЕНСОН ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      "Зоря" впевнено перемогла "Десну" на чужому полі: відео голів

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      Десна – Зоря відео голів
      Десна – Зоря відео голів

      У суботу, 1 грудня, черговий тур української Прем'єр-ліги відкрив матч чернігівської "Десни" та луганської "Зорі". Попри всі перепони матч все ж відбувся, хоч із затримкою.

      Десна – Зоря 0:2
      Голи: Сілас, 23, Кабаєв, 80

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      Старт поєдинку був запланований на 14:00 1 грудня, але через снігопад поле "Оболонь-Арени" виявилося не готове до матчу. Однак поле активно очистили і матч все ж розпочався о 15:00.

      Відкрити рахунок у матчі, який приходив на "Оболонь Арені" у Києві, вдалося лугананам. На 23-й хвилині Михайличенко зліва увірвався в штрафну "Десни" і зробив простріл. Після рикошету м'яч опинився на дальній штанзі і Сілас не залишив шансів голкіперу команди з Чернігова.

      У другому таймі команди зменшили темп гри і створювали лише поодинокі моменти. Так, на 59-й хвилині номінальні господарі поля мали чудовий момент, щоб зрівняти рахунок, коли після навісу з правого флангу Безбородько пробив головою і м'яч потрапив у штангу. А після відскоку від каркаса воріт Єрмаков на добиванні пробив неточно.

      Наприкінці гри "Зоря" зняла всі питання про переможця матчу. Громов зумів проштовхнути м'яч на хід Кабаєву в штрафну, і той точно пробив низом під голкіпером – 0:2.

      Як у підсумку, "Зоря" обійшла "Десну" і піднялася на 4 сходинку в турнірній таблиці УПЛ. "Десна" втратила одну позицію (6 місце).

      Відеоогляд матчу Десна – Зоря

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт ФК Зоря УПЛ ФК Десна
      Джерело: 24 Канал
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