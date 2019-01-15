"Десна" робить все можливе, щоб підписати футболіста "Динамо"

Прес-аташе новачка чемпіонату України "Десни" Олександр Шевченко спростував інформацію про те, що клуб незацікавлений у підписанні Владислава Калітвінцева. Чернігівський клуб розглядає варіант запрошення гравця київського "Динамо".

За словами працівника "Десни", клуб зацікавлений в послугах Владислава Калітвінцева й робить все можливе, щоб той поповнив їх лави.

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"Цей гравець підходить під концепцію головного тренера, і наш клуб робить все можливе, щоб підписати контракт з гравцем. Сподіваємося, що нам вдасться знайти спільну мову, і ми посилимо свій склад Калітвінцевим вже найближчим часом'', – написав Шевченко у Facebook.

Сам Калітвінцев раніше заявив, що не знає, де продовжить кар'єру. Гравець не поїхав з "біло-синіми" на збори в Іспанію і поки тренуватиметься з дублерами столичної команди. Владислав розповів, що в нього була розмова з наставником "Динамо" Олександром Хацкевичем, який йому повідомив, що не розраховує на нього.

У поточному сезоні Владислав вийшов у складі "Динамо" тільки в одному матчі, провівши на полі 19 хвилин. Він є вихованцем "Динамо", підписавши перший професійний контракт з командою у 2009 році. У минулому хавбек виступав на правах оренди за чеський "Слован", луганську "Зорю" й одеський "Чорноморець".

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