23:46
15 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС BREXIT
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Зарплата Пині. 15 сантиметрів Путіна
      Вєсті Кремля
      23:08, сьогодні
      Вєсті.UA: Корисні сигарети від "Народного фронту". Хто підпалив лавру
      Вєсті.UA
      21:27, сьогодні
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 11 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 1
      Згадати все
      12:18, 12 січня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС BREXIT

      "Десна" робить все можливе, щоб підписати футболіста "Динамо"

      125 Читать новость на русском
      Десна зацікавлена в підписанні Калітвінцева
      Десна зацікавлена в підписанні Калітвінцева / chernomorets.odessa.ua

      Прес-аташе новачка чемпіонату України "Десни" Олександр Шевченко спростував інформацію про те, що клуб незацікавлений у підписанні Владислава Калітвінцева. Чернігівський клуб розглядає варіант запрошення гравця київського "Динамо".

      За словами працівника "Десни", клуб зацікавлений в послугах Владислава Калітвінцева й робить все можливе, щоб той поповнив їх лави.

      Читайте також: "Динамо" незабаром оформить перший трансфер у 2019 році

      "Цей гравець підходить під концепцію головного тренера, і наш клуб робить все можливе, щоб підписати контракт з гравцем. Сподіваємося, що нам вдасться знайти спільну мову, і ми посилимо свій склад Калітвінцевим вже найближчим часом'', – написав Шевченко у Facebook.

      Сам Калітвінцев раніше заявив, що не знає, де продовжить кар'єру. Гравець не поїхав з "біло-синіми" на збори в Іспанію і поки тренуватиметься з дублерами столичної команди. Владислав розповів, що в нього була розмова з наставником "Динамо" Олександром Хацкевичем, який йому повідомив, що не розраховує на нього.

      У поточному сезоні Владислав вийшов у складі "Динамо" тільки в одному матчі, провівши на полі 19 хвилин. Він є вихованцем "Динамо", підписавши перший професійний контракт з командою у 2009 році. У минулому хавбек виступав на правах оренди за чеський "Слован", луганську "Зорю" й одеський "Чорноморець".

      Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

      Теги: Футбол Спорт Динамо Трансфери
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      НЕПЕРЕМОЖНІ. Фехтувальниця Наталія Морквич про мрії, заробітки, фотосесії та любов до золота
      сьогодні , 22:30 НЕПЕРЕМОЖНІ. Фехтувальниця Наталія Морквич про мрії, заробітки, фотосесії та любов до золота
      154
      Головні новини 15 січня: полоненим у РФ морякам продовжили арешт і теракт у Кенії
      сьогодні , 22:22 Головні новини 15 січня: полоненим у РФ морякам продовжили арешт і теракт у Кенії
      1103
      Избирательные участки в России: а зачем?
      сьогодні , 22:15 Избирательные участки в России: а зачем?
      Олександр Гаврутенко 362
      Оформлення ID-картки: як не переплатити посередникам
      сьогодні , 21:02 Оформлення ID-картки: як не переплатити посередникам
      Ірина Поліщук 700
      Яким ноутбуком користується гендиректор Lenovo в Україні: ексклюзивне інтерв'ю
      сьогодні , 20:06 Яким ноутбуком користується гендиректор Lenovo в Україні: ексклюзивне інтерв'ю
      1111
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня 2018 , 06:44
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      "Будівельник" підписав контракт із Франкліном Робінсоном
       3 грудня 2012 , 15:10
      "Реал" купив за 100 мільйонів травмованого гравця
       12 жовтня 2013 , 11:59
      Шуфрич став виплачувати борги гравцям "Говерли"
       10 січня 2015 , 10:18
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук