"Десна" вдома поступилася "Олімпіку"

Чернігівська "Десна" на власному полі поки не може здобути перемогу. У матчі проти донецького "Олімпіка" команда поступилася з мінімальним рахунком.

Десна – Олімпік 0:1

Гол: Білоног, 54

Видалення: Гітченко, 75 (друга жовта)

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Це був перший матч УПЛ, який розпочався о 14:00. До цього всі матчі розпочиналися після 17:00 через літню спеку. Можливо через це гра була доволі повільною, з невеликою кількістю моментів.

У першому таймі гра була рівною, але без голів. Один раз на виході помилився воротар "Олімпіка", та господарі не змогли скористатися цим моментом.

Як використовувати помилку суперника, цьому матчі показав нападник донеччан Білоног. Гравець лише серед тижня приєднався до "Олімпіка". Він отримав пас з власної половини поля, і залишившись без опіки захисників, пробив під перекладину воріт Паста.

Все, чим відзначилась "Десна" до кінця матчу – вилучення Гітченка. Центральний захисник на 75-ій хвилині отримав другу жовту картку. Це, фактично, позбавило чернігівців шансу на перемогу, а "Олімпік" після цього навіть мав шанс забити гол. Та єдине взяття воріт їм вистачило, щоб перемогти.

Варто додати, що фанати "Десни" на цьому матчі вирішили згадати і про смерть Кобзона, вивісивши відповідний банер.