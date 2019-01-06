Десять ознак того, що у вас низька самооцінка

Якщо просто недооцінюєте себе, не поважаєте і ставитеся до себе гірше, ніж інші, то у вас занижена самооцінка.

Лікар-психотерапевт Сергій Кістеньов назвав 10 ознак заниженої самооцінки у дописі в Instagram.

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1. Ви постійно вибачаєтеся

Люди, які мають низьку самооцінку, часто страждають від неправильного уявлення про власну цінність. Тому все, що йде не так, з їхньої провини.

2. Ви спілкуєтеся з людьми, яких недолюблюєте

Такі люди дуже стурбовані тим, щоб всі їх підтримували. Саме тому вони спілкуються з людьми та знайомими, навіть якщо вони їх ненавидять.

3. Все, що трапляється з вами, – просто везіння

Якщо ви досягаєте хороших результатів, то це не везіння, просто ви опинилися у потрібному часі і в потрібному місці. Проте насправді, ви до цього йшли і досягнули бажаного, тож це ваша заслуга!

4. Ви купуєте речі, які вам не подобаються

Під час вибору речей ви звертаєте більше уваги на тому, що подобається іншим людям (батькам, друзям), але не вам.

5. У вас є погана звичка

Це може буде постійне відкушування шкіри навколо нігтів, вибивання волосся чи щось інше. Це компульсивне самопошкодження – частий механізм подолання дискомфортних відчуттів (допомагає відволіктися).



У вас є погана звичка

6. Ви постійно брешете

Причина проста – правда не достатньо цікава, тому її краще трошки видозмінити. Після цього картаєте себе за брехню. Це звичайна поведінка для людей з низькою самооцінкою. Вони часто носять маски або прикидаються, щоб отримати схвалення.

7. Вас не чують

Ви уникаєте конфліктних тем, говорите те, щоб заспокоїти інших на шкоду собі.

8. Ви дуже багато спите

Сон – це вихід з складної ситуації, тактика уникнення, коли у вас мільйон справ

9. Ви тікаєте після сексу

Люди, які мають низьку самооцінку, мають хаотичні стосунки, вони постійно страждають через постійне почуття того, що вони не гідні нормальних відносин.



Ви тікаєте після сексу



10. Вам складно прийняти рішення

Вибрати місце, де ви хочете поснідати чи повечеряти – це дуже складне завдання. Людям з низькою самооцінкою взагалі складно приймати найпростіші рішення.

Якщо у вас є кілька або ж всі ознаки, то потрібно звернутися до психотерапевта.

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