Нью-Йорк – одне з найбільших і найгарніших міст світу. Якщо ви раптом будете мати нагоду побувати в цьому місті, то зверніть увагу на місця, які варто відвідати.

Тревел-гід Іван Компан рекомендує 10 місць, які варто відвідати в Нью-Йорку, йдеться у виданні НВ.

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Десять причин відвідати Нью-Йорк

Times Square

Спробуйте оселитися поближче до цього місця. Тисячі людей, яскраві вогні реклами, почуття центру всесвіту швидко змусять забути вас про втому від перельоту і різницію в часі.

John's Pizzeria

Навіть, якщо ви не любите американської версії італійської їжі, враження від ефективності роботи персоналу вас вразить. Все дуже швидко і смачно.

Wall Street

Виспавшись в готелі з самого ранку біжіть в Downtown, щоб відвідати Wall Street і погладьте роги знаменитого бронзового бика. До речі, набережна, поруч з Wall Street – прекрасне місце, щоб розглянути Статую Свободи.

China Town

Якщо ви не ліниві і готові пройтися пішки заради нових вражень, йдіть назад в Midtown, пішки, по Бродвею, який, до речі, починається поруч з Wall Street. По дорозі зупиніться в China Town і перекусіть вонтонами в одній з китайських забігайлівок. Не лякайтеся білих кахельних стін і пластикових столів. Гастрономічні відчуття компенсують простоту оздоблення.

Little Italy

На десерт зайдіть в кондитерську в районі Little Italy. Крім вражень від італо-американського колориту, чашечка еспрессо і каноли з найніжнішим кремом з маскарпоне стануть прекрасним завершенням обіду.

Macy's

Якщо ви любите шопінг, то відвідайте Macy's, який розташований на перехресті 6-й авеню і 35-ої вулиці. Це цілий квартал, висотою в одинадцять поверхів, кожен з яких має має розміри як два футбольних поля.

Metropolitan Opera

Тут ви зможете послухати відомі бродвейські мюзикли. Професіоналізм та естетика вас вразять.

Metropolitan Museum

Один з найбільших музеїв світу точно заслуговує вашої уваги. Тільки будьте готові, що за цілий день ви не обійдете навіть половини музею. Він дуже великий.

Sylvia's

Ресторан Sylvia's – це еталон афроамериканської кухні.

Keens

Саме в цьому закладі знімали одну з ключових сцен з генпрокурором, в серіалі "Мільярди". Відмінний нью-йоркський стейк і пляшка Cabernet Sauvignon стануть гідним завершенням вікенду в цьому великому місті!