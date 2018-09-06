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Десятеро людей загинули внаслідок повеней у Нігерії

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Ілюстративне фото
Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел

Внаслідок масштабних повеней в нігерійському штаті Кеббі загинуло щонайменше десятеро людей.

Про це повідомляє видання Voice Of Nigeria з посиланням на місцеву владу.

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Один солдат і дев'ять інших людей загинули внаслідок сильної повені, яка стала наслідком безперервних дощів у штаті. Солдат, загинув, намагаючись врятувати жінку з потоку,
– заявив прес-секретар губернатора штату Абубакар Дакінгарі.

Зазначається, що дві області штату затопило у четвер. Повені завдали значної шкоди населенню. Внаслідок стихії зруйновано багато будинків та пошкодженно сільськогосподарські угіддя, що привело до загибелі тварин.

Нагадаємо, що внаслідок потужного землетрусу на японському острові Хоккайдо постраждали щонайменше 10 осіб, один з них перебуває у важкому стані.

Теги: Нігерія Стихійні лиха Жертви Африка
Джерело: 24 Канал
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