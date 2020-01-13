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      Десятки мільйонів збитків: як чиновники Дніпра нажилися на ремонті шкіл і садків

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      Чиновники Дніпра нажилися на ремонті шкіл і садків / 24 канал

      Служба безпеки України викрила чиновників Дніпровської міськради на розкраданні бюджетних грошей, за які планували відремонтувати дитячі садки та школи. Зловмисники привласнили з бюджету 25 мільйонів гривень.

      Про порушення законодавства чиновниками повідомили у пресслужбі СБУ.

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      Керівництво одного з департаментів Дніпровської міськради провело публічні закупівлі для капітального ремонту та реконструкції дитячих садків і шкіл міста на суму майже 130 мільйонів гривень,
      – йдеться в повідомленні.

      дніпро ремонт садки школи
      Чиновники міськради Дніпра нажилися на ремонті садочків та шкіл

      Підрядники виконали свою роботу частково, завищили вартість послуг та використовували матеріали сумнівної якості. "Зекономлені" гроші учасники оборудки виводили у "тінь". Загалом зловмисники привласнили 25 мільйонів гривень бюджетних грошей.

      дніпро
      Переможцями у торгах стали саме "партнерські" компанії

      Для штучного створення конкуренції участь у тендері взяли фірми, підконтрольні чиновникам. Переможцями у торгах стали саме "партнерські" компанії.

      Неякісні роботи у дитсадках і школах поставили під загрозу життя і здоров’я дітей. Щодо чиновників розпочато кримінальне провадження.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Гроші СБУ Освіта Бюджет Новини Дніпра
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