Десятки мільйонів збитків: як чиновники Дніпра нажилися на ремонті шкіл і садків

Служба безпеки України викрила чиновників Дніпровської міськради на розкраданні бюджетних грошей, за які планували відремонтувати дитячі садки та школи. Зловмисники привласнили з бюджету 25 мільйонів гривень.

Про порушення законодавства чиновниками повідомили у пресслужбі СБУ.

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Керівництво одного з департаментів Дніпровської міськради провело публічні закупівлі для капітального ремонту та реконструкції дитячих садків і шкіл міста на суму майже 130 мільйонів гривень,

– йдеться в повідомленні.



Чиновники міськради Дніпра нажилися на ремонті садочків та шкіл

Підрядники виконали свою роботу частково, завищили вартість послуг та використовували матеріали сумнівної якості. "Зекономлені" гроші учасники оборудки виводили у "тінь". Загалом зловмисники привласнили 25 мільйонів гривень бюджетних грошей.



Переможцями у торгах стали саме "партнерські" компанії

Для штучного створення конкуренції участь у тендері взяли фірми, підконтрольні чиновникам. Переможцями у торгах стали саме "партнерські" компанії.

Неякісні роботи у дитсадках і школах поставили під загрозу життя і здоров’я дітей. Щодо чиновників розпочато кримінальне провадження.