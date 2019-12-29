Десятки Санта-Клаусів пройшлися Одесою та дарували усім переходим подарунки: зворушливі фото

В Одесі у парку десяток чоловіків і жінок, переодягнених у Санта-Клаусів, дарували перехожим святкові емоції та мішечки з подарунками. Захід відбувся з нагоди новорічних свят.

Як передає місцевий "7 канал", усі "Санта-Клауси" є представниками Національного клубу скандинавської ходьби Let's Go та Української федерації скандинавської ходьби.

До теми! Світ святкує Різдво: казковий Санта-Клаус уже побував в Україні

Свою акцію активісти провели у місцевому парку імені Шевченка. Щоправда, перед цим потішили жителів Одеси в одному з тролейбусів. Подарунки вони дарують жителям Одеси вже другий рік поспіль.

Напередодні найчарівніших свят хочеться, щоб в житті відбувалися чудеса, було побільше приємних сюрпризів, приводів для радості і щирих посмішок. Пам'ятайте, як в мультику: "Це мені? А за що? – Просто так!",

– описують свою ініціативу одесити.

Також вони закликають усіх приємно дивувати та тішити!

Приєднуйтесь до нас! Здивуйте перехожого, дитину або дорослого, зовсім не важливо кого, адже всі ми є народженими для радості!", – додають активісти.

В Одесі "Санта-Клауси" роздавали перехожим подарунки: як це було

До слова, нещодавно в Одесі директор місцевого зоопарку Ігор Бєляков з нагоди прийдешнього 2020 року приміряв на себе костюм щура. Також він записав уже традиційне святкове відеопривітання.