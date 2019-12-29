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      Десятки Санта-Клаусів пройшлися Одесою та дарували усім переходим подарунки: зворушливі фото

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      В Одесі Санта-Клауси дарували перехожим подарунки: фото / "7 канал"

      В Одесі у парку десяток чоловіків і жінок, переодягнених у Санта-Клаусів, дарували перехожим святкові емоції та мішечки з подарунками. Захід відбувся з нагоди новорічних свят.

      Як передає місцевий "7 канал", усі "Санта-Клауси" є представниками Національного клубу скандинавської ходьби Let's Go та Української федерації скандинавської ходьби.

      До теми! Світ святкує Різдво: казковий Санта-Клаус уже побував в Україні

      Свою акцію активісти провели у місцевому парку імені Шевченка. Щоправда, перед цим потішили жителів Одеси в одному з тролейбусів. Подарунки вони дарують жителям Одеси вже другий рік поспіль.

      Напередодні найчарівніших свят хочеться, щоб в житті відбувалися чудеса, було побільше приємних сюрпризів, приводів для радості і щирих посмішок. Пам'ятайте, як в мультику: "Це мені? А за що? – Просто так!",
      – описують свою ініціативу одесити.

      Також вони закликають усіх приємно дивувати та тішити!

      Приєднуйтесь до нас! Здивуйте перехожого, дитину або дорослого, зовсім не важливо кого, адже всі ми є народженими для радості!", – додають активісти.

      В Одесі "Санта-Клауси" роздавали перехожим подарунки: як це було 

      До слова, нещодавно в Одесі директор місцевого зоопарку Ігор Бєляков з нагоди прийдешнього 2020 року приміряв на себе костюм щура. Також він записав уже традиційне святкове відеопривітання.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новорічні свята Новини Одеси Новини культури
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