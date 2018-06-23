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Десятки туристів застрягли у "Жулянах": за день скасували три рейси

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Українські туристи не можуть вилетіти в Туніс
Українські туристи не можуть вилетіти в Туніс / rbc.ua

Приблизно 70 українських туристів застрягли в аеропорту "Київ" через скасовані рейси у Туніс.

Лише 22 червня авіакомпанія Bravo скасувала загалом три рейси до Тунісу, а ще кілька було перенесено на іншу дату, пише "РБК-Україна".

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Як розповіли жінка, яка мала летіти на відпочинок у Туніс, у суботу усіх пасажирів цих трьох рейсів поселили у готелі для очікування вильоту вже у неділю, 24 червня.

Туристи Туніс Київ
Туристи з кількох міст України мали летіти в Туніс

Пасажирка розповіла, що у Київ пасажирів привезли з інших міст, оскільки рейси скасували саме в місцевих аеропортах. Зокрема у столиці опинились люди, які хотіли полетіти на відпочинок з Харкова, Запоріжжя, Борисполя та Чернівців.

Загалом 22 червня не вилетіли з Києва до Тунісу десь 3 літаки. Деяким туроператор пообіцяв, що вони вирушать 23 червня о 19:00, деяким пообіцяли – 24 червня о 17:00. Нам не пояснили, яким чином ми помістимось в один літак. Ми всі мали летіти з Києва у різні міста Тунісу,
– розповіла пасажирка Наталія Вітвітська.

Відомо, що йдеться про авіакомпанію Bravo Airways. Пасажирам показали офіційний лист з поясненням про відсутність літака на 22 червня. У документі йдеться, що три рейси у п’ятницю були скасовані через відсутність вільного літака.

Туристи Туніс Київ
Туристи, які мали летіти в Туніс, застрягли в аеропорту "Київ"

Водночас у диспетчерській службі аеропорту "Київ" повідомили, що запланованих рейсів на 22 та 23 червня не було навіть у розкладі, а на 24 червня є лише один рейс, запланований на 19:00.

За словами пасажирів рейсів, люди лише написали колективне звернення-акт до авіакомпанії "Браво", яка мала здійснювати їхній переліт до Тунісу.

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"Ми вже поїхали б додому, але не можемо, бо ми не знаємо чи повернуть нам ці гроші. Не зрозуміло, хто повинен повертати гроші. Деякі туроператори не виходять на зв’язок", – скаржаться люди.

Представники туроператорів пообіцяли повернути гроші лише 15 пасажирам, які відмовились від рейсів.

Теги: Новини Києва Новини України Туніс відпочинок авіація
Джерело: 24 Канал
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