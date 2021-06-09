Мама зникнення сина помітила через 4 дні: деталі про сім'ю загиблого 8-річного Огли Ібрагіма

Сусіди загиблого 8-річного Огли Ібрагіма з міста Покров розповіли, що хлопчик жив у неблагонадійній сім'ї. Мама хлопчика зловживала алкоголем.

Окрім того, батьки не стежили за єдиним сином. Маленький Огли Ібрагім майже увесь свій вільний час проводив на вулиці. Він часто гуляв на смітнику та харчувався тим, що міг знайти.

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У родині Огли Ібрагіма були сварки. Іноді до батьків хлопчика навіть приїжджала поліція.

За словами мера Покрова Олександра Шаповала, водночас сім'я загиблого не перебувала на обліку в соціальній службі.

Міський очільник наголосив, що прощання з Огли Ібрагімом взяло на себе місто.

Коли саме відбудеться прощання, зараз невідомо, тому ще триває слідство,

– наголосив Шаповал.

За даними правоохоронців на тілі хлопчика не виявили слідів насильства. Наразі правоохоронців допитують матір хлопчика. Поліцейських цікавить, чому вона зауважила зникнення дитини лише на 4 день.

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