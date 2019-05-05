Інавгурація Зеленського, "спільне громадянство" для українців і росіян: топ-5 блогів тижня

Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – гривня зміцнилась щодо долара, деталі та сценарії інавгурації Зеленського та "бредни" від влади Росії.

1. Від паніки до оптимізму: гривня зміцнюється, газ дешевшає...





Щось дивне відбувається з національною валютою – вона з дня на день лише зміцнюється відносно долара. Тоді як за моїм внутрішнім відчуттям навколишнього світу гривня мала б зараз знецінюватися просто шаленими темпами.



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2. Перевага на нашому боці, – боєць Олексій про обстріли та розчарованих терористів





Олексій високий, на правій долоні – татуювання у вигляді сонця. Він – один із тих, хто в складі бригади "Холодний Яр" боронить Україну.



Найважливіше про війну на Донбасі тут.

3. Інавгурація Зеленського: що, де, коли, як?





Що вигадає Володимир Зеленський – час покаже. Як ми бачили раніше, він не хоче йти старою стежкою. Але чи зможе вмовити парламент?



Найцікавіші матеріали про Володимир Зеленський читайте тут.

4. "Общее гражданство" для украинцев и россиян: о чем врут и бредят в Кремле





"Россияне и украинцы только выиграют от общего гражданства" – сказал Владимир Путин. Заявление – яркое свидетельство мира фантазий, в котором живет глава российской власти. Отсутствия связи с реальностью. Непонимания, что сотворил, куда привел Россию.



Взгляд изнутри: блоги об отношениях Украины и России от обозревателей из РФ

5. "Газпром" погружается в долги: как этим может воспользоваться Украина?





Россия страна, в которой, что ни день, то становится известно об очередном рекорде. Объем долгов "Газпрома" в 2018 году составил 3,863 триллиона рублей, что на 597 млрд рублей больше показателя 2017 года и, как вы понимаете, так же является абсолютным рекордом за всю историю компании.



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