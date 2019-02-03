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      Деталі моторошної ДТП у Києві та чому Росія вивезла тонни золота з Венесуели – топ-5 відео тижня

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      Відео тижня
      Відео тижня / 24 канал

      24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

      Російський літак привіз з Венесуели 20 тонн золота

      Літак російської авіакомпанії 30 січня повернувся в московський аеропорт з венесуельського містечка Майкетії. Пасажирів він не привіз, а найімовірніше, 20 тонн золотаПоки з Венесуели масово вивозять золото, громадянам не вистачає коштів навіть на харчування.

      За даними ЗМІ, це вже третій рейс за січень. Виглядає, що схема налагоджена – золото з Венесуели відправляють до Москви, а потім перевозять до Арабських Еміратів. Там продають, а готівку переправляють до Венесуели, фінансуючи диктатора та бойовиків.

      Зафіксували російський літак, який перевозить золото: дивіться відео

      Подробиці смертельної ДТП у Києві

      Ввечері 31 січня позашляховик Audi на шаленій швидкості вилетів на перехрестя на проспекті Перемоги, протаранив легковик Mazda, за кермом якого була 47-річна жінка, та зачепив ще три авто. Водійка Mazda померла по дорозі в лікарню. 

      У Шевченківському районному суді 2 лютого обрали запобіжний захід винуватцю смертельної автотрощі – підозрюваного суд залишив під вартою до 1 квітня. Самого 29-ти річного киянина привезли до залу суду на каталці. Спілкуватись з пресою навідріз відмовився.

      Що відомо про моторошну ДТП: дивіться у відео

      Раптова смерть школярки на уроці

      У Кам'янському, що на Дніпропетровщині, під час занять танцями у Центрі творчості померла 9-річна школярка. Дівчинці стало погано посеред уроку, вона втратила свідомість.Керівниця гуртка почала робити штучне дихання та масаж серця, проте школярка, не дочекавшись приїзду швидкої, померла. За даними медиків, нещасний випадок стався через тривалу хворобу дівчинки.

      Жахлива смерть дівчинки під час заняття танцями: дивіться відео

      Як виглядають маєтки Пшонки та Януковича через 5 років

      Домівки і дачі Януковича та його оточення п'ять років тому покинули напризволяще. Колись у будинку генпрокурора-втікача Віктора Пшонки було безліч скульптур левів при вході, диванів із золотою оббивкою, світлин Пшонки в образі Цезаря, незліченна кількість картин, зброї, ікон і навіть мощі святих. Зараз там навколо – обдерте приміщення, звідки винесли все, що тільки можна. Навіть частково познімали плитку та розетки. 

      До будинку президента-втікача Віктора Януковича можна прийти на екскурсію за 50 гривень. Перед входом у хонку охорона попросила навіть одягти бахіли. У маєтку вісить величезна люстра, у хонці залишився один диван, три величезні столи, три стільці і стільки ж картин. І це ще не все: є старовинна шафа та довжилезний мармуровий масажний стіл. 

      Що сталося з шикарними маєтками Пшонки та Януковича: дивіться у відео

      Митрополит ПЦУ подав до суду на Онуфрія

      Митрополита Вінницького і Барського Симеона, який перейшов з Московського патріархату, його колишній керівник Онуфрій позбавив права керувати єпархією. Саме тому Симеон пішов з цим питанням до суду, бо вважає, що його звільнили з посади несправедливо.

      До Феміди Симеон звернувся ще перед новим роком. Проте суд з того часу жодного разу не зібрався, зате наклав заборону обом сторонам конфлікту розпоряджатися спірним майном. Судове засідання мало відбутися 30 січня, але його перенесли на невизначений термін через хворобу судді Федчишина. 

      Митрополит Симеон подав до суду на Онуфрія: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Релігія Венесуела Новини Києва Аварії та ДТП Діти і неповнолітні Жертви Відео тижня Новини Росії Гроші Золото Судді Новини Дніпра Віктор Пшонка Віктор Янукович Новини нерухомості Елітна нерухомість
      Джерело: 24 Канал
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