Деталі пожежі на Рівненській АЕС, негода в Україні та курйози на інавгурації – топ-5 відео тижня

24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

Раптова пожежа на Рівненській АЕС

29 квітня на території Рівненської атомної електростанції загорівся трансформатор. Через раптову пожежу відключили блок №3, а у енергоблоці №2 тривав капітальний планово-попереджувального ремонт. Відповідно на РАЕС працювали лише 1-й і 4-й енергоблоки з сумарним навантаженням у 1260 МВт. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, загрози для населення пожежа не склала. Наразі радіаційний фон перебуває у межах норми.

Дивіться відео: пожежа спалахнула на Рівненській АЕС

Великодня негода в Україні

Злива та град на свято Великодня затопили будинки та городи на Заході. Епіцентром негоди стали Тернопільщина, Житомирщина та Золочівський район Львівщини. Всього лише за кілька хвилин сильних опадів у селах не стало доріг, під водою опинилися подвір'я, а більшість худоби загинула.

На Львівщині сильна течія знесла автомобіль з водієм. Чоловіка визволяли рятувальники, а наступного дня вдалося вивільнити й автівку. Люди продовжують підраховувати збитки, проте чи компенсують їм бодай щось невідомо.

Дивіться відео: негода в Україні принесла лиха

Якими казусами запам'яталися інавгурації всіх президентів

Від Леоніда Кравчука до Петра Порошенка складання присяги президентами України не були однаковими. Так, перший президент України не співав гімн. А Леонід Кучма, до прикладу, відмовився від інавгурації у Верховній Раді, натомість провів її у Палаці "Україна".

Наймасштабнішою стала інавгурація Віктора Ющенка у 2005 році, яка відбулася після Помаранчевої революції. Перед Вікторем Януковичем зачинилися двері Верховної Ради, а присягу він складав у напівпорожній залі. Коли Петро Порошенко підходив до будівлі парламенту, щоб скласти присягу, перед ним упав солдат із почесної варти.

Дивіться відео: курйози на інавгурації президентів

У Чехії готель не приймав росіян без заяви проти анексії Криму

Готель у чеському місті Острава відмовився поселяти громадян Росії, доки вони не напишуть заяви із засудженням анексії Криму. Проте це не сподобалося чеській комерційній інспекції і вона звинуватила власників у дискримінації та наклала штраф, однак конституційний суд країни порушень не побачив. Також суд скасував штраф, який наклали на фірму-власницю готелю.