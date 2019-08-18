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      Деталі затримання Гримчака та Овдієнка і жахливі наслідки негоди в Україні – топ-5 відео тижня

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      Топ-5 відео тижня
      Топ-5 відео тижня / 24 канал

      24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

      Деталі затримання Гримчака та Овдієнка

      НАБУ, СБУ та ГПУ ввечері 14 серпня затримали Юрія Гримчака та Ігоря Овдієнка, якого правоохоронці називають його помічником, на хабарі розміром у 480 тисяч доларів. 

      Суд постановив залишити Юрія Гримчака у СІЗО на 60 днів з можливістю вийти під заставу у 6 мільйонів гривень. Запобіжний захід обрали й Ігорю Овдієнку – він теж перебуватиме під вартою щонайменше 60 днів. Щоправда, може вийти під заставу, розмір якої становить 4 мільйони гривень.

      Дивіться відео, як затримували Гримчака та його "помічника": хронологія подій

      Наслідки негоди в Україні

      13 серпня у кількох областях України можна було спостерігати значне погіршення погодних умов. Внаслідок сильних поривів вітру тут пошкодило та подекуди навіть зірвало покрівлю з будинків. Крім того, буревій повалив дерева.

      Зокрема, на Одещині вода зносила кількатонні будинки, мов карткові. Люди досі оговтуються від буревію, який пронісся регіоном. З мулу дістають втоплених домашніх тварин, а з домівок, які чудом уціліли, викидають багнюку.

      Дивіться відео: які наслідки після негоди на Одещині

      Нові обличчя української армії

      24 бригада імені короля Данила на передовій російсько-української війни поповнилася молодими професіоналами. Вони ровесники української незалежності і щиро вірять, що нині їхнє місце саме на Донбасі. На передовій хлопці вже встигли адаптуватися. Рівень мотивації дивує і побратимів, які на передовій далеко не перший рік.

      Таких, як ці молодики, в українській армії багато. Тільки з початку року військо поповнили півтори тисячі офіцерів. А це доводить, що бути частиною Збройних сил – престижно.

      Дивіться відео: що мотивує молодих хлопців йти на війну

      До ПЦУ приєднується все менше парафій

      До новоствореної Православної церкви України приєднується все менше парафій. Якщо взимку до Помісної церкви приєдналися понад півтисячі парафій, то тепер це роблять одиниці.

      Однією з головних причин сповільнення процесу релігієзнавці називають парламентські та президентські вибори. Мовляв, парафіяни не розуміють, якою буде подальша політика нової влади. Ще одна причина – конфлікт між настоятелем ПЦУ Епіфанієм та патріархом Філаретом.

      Дивіться відео: чому до ПЦУ приєднуються менше парафій

      До Києва відправили легендарну баржу з кавунами

      Легендарну баржу з кавунами та динями з Голої Пристані, що на Херсонщині, 16 серпня відправили Дніпром до Києва. Це роблять вже третій рік поспіль. За словами депутата Херсонської облради, підприємця Олександр Синенко, врожай кавунів на Херсонщині у 2019 році перевищує минулорічний майже в два рази.

      Зазначимо, що сезон кавунів припадає на кінець літа та початок осені, тоді вже стиглі плоди не шкідливі для людини, а навпаки чистять та захищають організм.

      Дивіться відео: як кавуни доправяють до Києва

       

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Погода Новини Одеси Негода в Україні Затримання Юрія Гримчака Юрій Гримчак Хабар Збройні сили України Новини Херсона Релігія Православна церква України Парламентські вибори 2019 Президентські вибори 2019 Епіфаній Філарет Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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