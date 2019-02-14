Детективи НАБУ проводять обшуки в НКРЕКП: відома причина

Детективи Антикорупційного бюро 14 лютого прийшли з обшуком до будівлі Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) у рамках розслідування справи "Роттердам+".

За словами адвокатки НКРЕКП Ірини Одинець, робота комісії не заблокована, пишуть "Українські новини".

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В обшуках беруть участь 11 детективів НАБУ.

"Прийшли детективи НАБУ у складі 11 осіб. Разом з якимось "спеціалістом". "Спеціаліст" не пред'явив документи. Слідчі дії відбуваються тільки в кабінетах декількох співробітників, які не є членами комісії. Робота комісії не заблокована. На мою думку, обшук це спроба виправдати роботу 50 детективів НАБУ, які безрезультатно розслідують справу "Роттердам+" вже два роки. Цікаво, що суддя винесла постанову про обшук 12 лютого. Саме цього дня в ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що дослідження інституту економіки та прогнозування НАН України не виявило негативного впливу від формули "Роттердам+". І заяви керівництва НАБУ, які посилалися на це дослідження, розповідаючи про міфічні збитки від формули, не відповідають дійсності", – прокоментувала Ірина Одинець.

Підтвердження обшуку від НАБУ станом на 13 годину 24 каналу отримати не вдалось.

Що не так з "Роттердам+"? Це методика формування ціни на паливну складову (а саме вугілля) при виробництві електроенергії на теплових електростанціях в Україні.



Діяти почала у травні 2016 року, як результат втрати Україною контролю над частиною Донецького вугільного басейну – через війну на Донбасі. Оскільки донбаське вугілля майже цілком потрапило під контроль окупантів, українська влада для забезпечення енергонезалежності прийняла рішення купувати вугілля на міжнародній біржі у Нідерландах, куди воно, в свою чергу, потрапляє з Південно-Африканської Республіки та Південної Америки.



Нацкомісія з питань енергетики та комунальних послуг розробила (зокрема, автором вказують Дмитра Вовка, екс-керівника НКРЕКП) і затвердила цю методику. У відомстві запевнили, що формула усуне ручне регулювання цін, забезпечить незалежність від постачань із зони АТО, позбавить Україну від проблем з достатністю вугілля для опалювального сезону.



Про корупційність методики заявляли і експерти, і депутати, і чиновники. У березні 2017 року відразу чотири особи оскаржували дію формули "Роттердам+" в суді. Але Київський апеляційний господарський суд залишив дію методики в силі, позови відхилив.



Але в липні Солом'янський районний суд міста Києва відмовився задовольнити клопотання детективів НАБУ щодо тимчасового доступу до документів десяти банків, пов'язаних із рахунками та рухом грошей "Центренерго" та "ДТЕК Дніпроенерго". У вересні натомість детективам НАБУ цей суд дозволив тимчасовий доступ до рахунків "ДТЕК Дніпроенерго" в "Укрсоцбанку".Трохи пізніше, 24 березня 2017 року Національне антикорупційне бюро України розпочало досудове розслідування проти посадовців Нацкомісії. Причина – зловживання службовим становищем у зв'язку з методикою "Роттердам+". 17 серпня 2017 року НАБУ провело обшуки в будівлі НКРЕКП.



Нині розслідування "корупційності" "Роттердаму+" триває.