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      Детективи НАБУ затримали голову лісгоспу, якого раніше висварив Зеленський

      663 Читать новость на русском
      Віктор Сиса
      Віктор Сиса / slovoidilo.ua

      Голову Гутянського лісгоспу на Харківщині Віктора Сису затримали через спробу підкупити детектива Національного антикорупційного бюро.

      "Друзі, відомий харківський лісоруб Сиса був затриманий на дачу хабаря. Кажуть, хотів купити детектива НАБУ за 100 тисяч доларів. Не вийшло", – повідомив у своєму фейсбуці нардеп від "Слуги народу", кандидат на посаду голови Харківської ОДА Олексій Кучер.

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      У поліції Харківщини підтвердили, що затримання проводили працівники НАБУ. На місце затримання приїхала родичка Сиси, повідомляє NewsRoom з посиланням на джерела. Ця родичка спробувала переконати силовиків, що знайдена в автомобілі Сиси сумка належить їй. Проте Сису посадили в авто і повезли до Києва.

      За що Зеленський сварив Сису? У липні Президент України Володимир Зеленський провів у Харкові нараду щодо масової вирубки лісів. Під час наради директор Жовтневого лісгоспу Руслан Чагаровський розповів, що на Харківщині налагоджено схему вирубки та продажу дерев за кордон. Він також назвав Сису головним лісорубом Харківської області. А наступного дня Сису висварив сам Зеленський. У серпні до Сиси завітали детективи НАБУ з обшуком.

      Дивіться відео, як Зеленський сварив Сису:

       

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      30 жовтня
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини Харкова Кримінальні новини НАБУ Екологія Володимир Зеленський Хабар Корупція
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