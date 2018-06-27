Девід Бекхем після зустрічі з королевою встиг на день народження своєї мами
Знаменитий британський футболіст Девід Бекхем зміг відвідати не лише церемонію вручення нагород "Програма молодих лідерів королеви" ("Queen’s Young Leaders"), а й привітати свою маму Сандру з 69-річчям.
Знаменитий футболіст та чоловік дизайнерки Вікторії Бекхем, яка навесні минулого року отримала від королеви орден Британської імперії, також удостоївся престижної нагороди від програми "Queen’s Young Leaders".
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Одразу ж після прийому в Букінгемському палаці, Девід чимдуж відправився на святкування дня народження своєї матері.
Разом з ним на сімейні посиденьки приїхали двоє його синів – 19-річний Бруклін і 13-річний Круз. На святковий вечір також прибула молодша сестра Девіда – Джоанн і її шестимісячна донька Пеггі.
Сім'я Бекхемів на дні народженні 69-річної Сандри (ліворуч)
Сандра Георгіна Вест і святковий торт
Девід Бекхем з племінницею Пеггі
Племінниця Пеггі – донька сестри Девіда
Нагадаємо, що днями стало відомо про розставання сестри Девіда Бекхема Джоанн і її хлопця, екс-учасника реаліті-шоу Big Brother Кріса Доннеллі. Вони порвали стосунки через 6 місяців після народження Пеггі.