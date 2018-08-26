Девід Бекхем постане перед судом через порушення закону

Знаменитий футболіст Девід Бекхем може втратити водійські права. Так, чоловік звинувачується у перевищенні швидкості.

За даними поліції Лондона, футболіст за кермом автомобіля Bentley рухався зі швидкістю 59 миль на годину (близько 95 км / год) на ділянці, де максимальна дозволена швидкість – 40 миль на годину (64 км / год). Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Відомо, що сам Девід заперечує свою провину і стверджує, що не перевищував швидкість.



Девід Бекхем

Слухання у цій справі відбудеться 28 серпня. Якщо суд визнає провину спортсмена, йому загрожує серйозний штраф або позбавлення водійських прав.

До слова, у 1999 році його оштрафували на 150 000 фунтів за перевищення швидкості, але тоді він виграв апеляцію на позбавлення його водійських прав на вісім місяців. Тоді Бекхем пояснив свої дії тим, що переховувався від папараці.