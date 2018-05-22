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Девід Бекхем проігнорував норми етикету на королівському весіллі: деталі інциденту

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Девід Бекхем
Девід Бекхем / www.gettyimages.in

Відоме подружжя Вікторії і Девіда Бекхемів було одним з небагатьох зіркових гостей, які відвідали королівське весілля принца Гаррі і Меган Маркл 19 травня. Однак футболіст Девід на події встиг не лише стає об’єктом захоплень багатьох шанувальниць, а й добряче оконфузитись.

За інформацією видання Metro, Девід Бекхем під час всієї весільної церемонії жував гумку, що є неприйнятним по відношенню до традицій і норм етикету королівської сім'ї.

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Експерти зазначають, що через таке нехтуваннями очевидних правил етикету Девід може не отримати орден британського лицаря, яким удостоєні багато британських зірок.

Окрім екс-футболіста королівським етикетом знехтувала і онука самої королеви Єлизавети ІІ, британська принцеса Беатріс, яка теж впродовж церемонії вінчання принца Гаррі та Меган Маркл сиділа з жувальною гумкою.


Принцеса Беатріс на королівському весіллі 19 травня

Теги: LifeStyle Весілля принца Гаррі і Меган Маркл Королівське весілля Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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