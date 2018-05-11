Девід Бекхем став президентом послів Британської ради моди

Екс-футболіст і підприємець Девід Бекхем, який заснував бренд Kent & Curwen, приєднався до Британської ради моди (BFC) в ролі президента послів.

Він буде представляти британську моду в Британії і за кордоном, допомагаючи створювати нові партнерські відносини в США і Азії. Також, він буде підтримувати навчальні місії BFC, починаючи від стипендій та закінчуючи художньою освітою, йдеться у виданні Vogue.

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"Я неймовірно гордий прийняти цю нову для мене роль. Я давно захоплений британським стилем, модою і майстерністю, і ця роль дає мені шанс потрапити вглиб індустрії, яку я люблю. Я радий співпраці з Британською радою моди і можливості просувати і надихати молодих талановитих людей з усіх куточків США в глобальному масштабі. Індустрія моди – один з найкращих світових творінь, і я з нетерпінням чекаю можливості працювати з нашими майбутніми лідерами і підтримувати раду моди в своїх глобальних амбіціях" – прокоментував своє призначення Девід Бекхем.

Варто додати, що займати пост Девід Бекхем буде протягом двох років, до 2020 року.