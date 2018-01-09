Девід Бекхем використав пісню ДахаБраха для реклами власної торгової марки: відео
Девід Бекхем представив рекламу власної торгової марки House 99. Для цього він використав пісню групи "Що з-под дуба" української групи "ДахаБраха".
Новий бренд House 99 Девіда Бекхема спеціалізується розробкою засобів догляду за шкірою та волоссям для чоловіків. У рекламному ролику звучить уривок з пісні "Що з-под дуба" групи "ДахаБраха".
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Рекламний ролик Девіда Бекхема House 99
Як розповіла арт-менеджер гурту Ірина Горбань у коментарі "Громадському", переговори і залагодження формальностей щодо використання треку тривали близько 6 місяців.
"Ми тішимося, що наша музика може бути доречною в будь-яких сферах життя, а також в будь-яких країнах світу", – заявила Ірина Горбань.
ДахаБраха виконують "Що з-под дуба" в шоу каналу "BBC Two"
Нагадаємо, раніше ця пісня групи "ДахаБраха" звучала у другій серії третього сезону серіалу "Фарго".
Окрім того, гурт "ДахаБраха" також виконував трек "Шо з-под дуба" в ефірі американської радіостанції KEXP та в шоу каналу "BBC Two".
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