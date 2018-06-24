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Девід Бекхем зворушливо відреагував на фото новонародженого сина Єви Лонгорії: фото

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Єва Лонгорія
Єва Лонгорія / Instagram

Знаменита голлівудська кіноакторка Єва Лонгорія підготувала спеціальну форму вболівальника для свого новонародженого сина Сантьяго в честь підтримки збірної Мексики.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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Єва Лонгорія опублікувала фото малюка, якого тримає на руках її чоловік Хосе Антоніо Бастон.

Дитина повернута спиною до камери, тому можна прочитати скорочений варіант імені хлопчика Санті, а також надпис "soy mexico", який перекладається "Я – мексиканець".

"Дивіться, хто приготувався до футбольного матчу Мексики", – зауважила новоспечена мама.

 

Look who’s ready for #Mexico game! #WorldCup

Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria)

Цікаво, що футболіст Девід Бекхем зворушливо прокоментував знімок.

ОМГ! Найкраще фото у світі. Я дуже радію за Вас, друзі. Яка приголомшлива фотографія і чудовий момент для гордості Єви,
– заявив Девід.

Нагадаємо, Єва Лонгорія вперше народила хлопчика 19 червня в одній із клінік Лос-Анджелеса. Новоспечена мама з чоловіком Хосе Антоніо Бастоном вже визначились з іменем нащадка: хлопчика назвуть Сантьяго Енріке.

Теги: LifeStyle Діти Зіркові мами
Джерело: 24 Канал
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