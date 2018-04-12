Девід та Вікторія Бекхем хочуть жити окремо, – ЗМІ

Вікторія та Девід Бекхем, які вже 19 років прожили разом, вирішили роз'їхатися та жити кожен своїм життям.

Подружжя вирішило роз’їхатися не тому що їм погано разом. Просто так буде комфортніше обом – Вікторія хоче повернутися до Великої Британії, а Девід залишиться в Лос-Анджелесі, де у нього багато справ, повідомляє видання US Weekly.

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"Вони завжди будуть сім'єю. Проте вони йдуть різними шляхами. В цьому немає нічого дивного. Іноді пари живуть різними життями для того, щоб залишитися разом. Немає нічого незвичного в тому, що пари змінюються і розвиваються", – пояснив інсайдер рішення пари жити окремо.

Інсайдер також додав, що Вікторія просто хоче легкого життя і їй не потрібен стрес.

Нагадаємо, Вікторія та Девід одружені з 1999 року. У подружжя четверо дітей – сини Бруклін, Ромео і Круз, а також дочка Харпер.