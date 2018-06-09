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Девід та Вікторія Бекхем виставили на продаж одяг з королівського весілля: відома причина

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Девід та Вікторія Бекхем на королівському весіллі
Девід та Вікторія Бекхем на королівському весіллі / Getty images

Чарівні знаменитості Девід та Вікторія Бекхем вирішили виставити на аукціон свої розкішні вбрання, які вони засвітили на королівському весіллі принца Гаррі та Меган Маркл. Причиною такого рішення була благодійність.

Не минуло й місяця від дня вінчання принца Гаррі та Меган Маркл, як їхня історія стала своєрідним еталоном у світі. Ймовірно, відмова від подарунків новоспечених молодят на користь благодійності повпливала на зірок. Відтак Девід та Вікторія Бекхем оголосили, що продають свій одяг, щоб внести свою лепту до фонду The We Love Manchester Emergency Fund. Благодійники займаються підтримкою постраждалих від терористичної атаки в Манчестері, яка сталась у 2017 році.

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Своє рішення про участь у благочинній акції знамените подружжя оголосило в соціальній мережі. Таким чином Девід та Вікторія Бекхем закликали прихильників брати участь в аукціоні та долучитись до The We Love Manchester Emergency Fund.

Щоб підтримати неймовірну роботу фонду The We Love Manchester Emergency Fund і сім'ї, що стали жертвами нападу в Манчестері в минулому році, Вікторія Бекхем і я співпрацюємо з порталом Оmazeworld, щоб дати вам можливість стати власниками нашого одягу з королівського весілля,
– написав Девід Бекхем. 

 

Такий же допис з'явився і на сторінці Вікторії Бекхем. Прихильники захоплено коментували рішення зірок, зазначивши, що це чудова ідея, яку вони радо підтримають. 

 

Теги: LifeStyle Вікторія Бекхем Королівське весілля Весілля принца Гаррі і Меган Маркл благочинність Аукціон
Джерело: 24 Канал
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