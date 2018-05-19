Девід та Вікторія Бекхем завітали на королівське весілля: стильні фото

Сьогодні, 19 травня, у Віндзорському палаці відбудеться урочиста церемонія вінчання принца Гаррі та Меган Маркл. На весілля запросили понад 3 тисячі людей, серед яких – відоме подружжя Девіда та Вікторії Бекхем.

Попри всі чутки про розрив стосунків зіркова пара завжди з'являється на світських подіях разом. Так, Девід і Вікторія Бекхеми прилетіли до Великобританії, щоб взяти участь у церемонії вінчання принца Гаррі та Меган Маркл.

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Для королівського весілля пара обрала розкішне вбрання. Вікторія Бекхем, яка славиться відмінним почуттям стилю, засвітила ефектну сукню синього кольору. Вбрання зірка доповнила капелюшком, наявність якого є обов'язковим в королівському етикеті, та червоними туфлями на підборах.

Варто зазначити, що Вікторія Бекхем виглядала розкішно. Стильна сукня не тільки створила неймовірний "лук" зірки, але й підкреслила її струнку талію.



Девід та Вікторія Бекхем на королівському весіллі

Водночас Девід Бекхем надав перевагу стильному смокінгу з сірим жилетом. Білосніжка сорочка з краваткою та кишеньковий годинник завершили образ футболіста.



Знамените подружжя Бекхемів



Вікторія та Девід Бекхем у Віндзорському замку

Окрім зіркового подружжя, весілля принца Гаррі та Меган Маркл побачать тенісистка Серена Вільямс, Джордж та Амаль Клуні, британський ведучий Джеймс Корден.

Нагадаємо, що наречені вже готуються до виходу зі своїх помешкань. Останню ніч перед весіллям вони провели окремо. Наречена ночувала у готелі з матір'ю, яка напередодні прибула до Лондона, а принц Гаррі провів вечір в компанії брата принца Вільяма. Для 36-річної акторки Меган Маркл це буде другий шлюб. Щоб стати членом королівської родини вона змінила американське громадянство та віросповідання.