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      Дев’ять основних причин харчових зривів

      290 Читать новость на русском
      Чому можуть виникати харчові зриви
      Чому можуть виникати харчові зриви / unsplash.com

      Коли людина прагне скинути зайву вагу, на шляху до цього трапляються зриви і невдачі, яких, інколи не уникнути.

      Лікар-психотерапевт Михайло Гаврилов назвав основні причини харчових зривів.

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      1. Зниження мотивації. Якщо людина досягнула поставленої мети, тоді виникає інша більш потужна "домінанта", яка замінює бажання продовжувати знижувати вагу на бажання з’їсти щось.

      2. Стрес і особиста криза. Коли людина переживає непростий період перебудови харчової поведінки, у неї виникає криза та зникає бажання що-небудь зробити для себе.

      Вони зменшують адаптаційний потенціал організму (в тому числі, і психічний) в непростий період перебудови харчової поведінки. Виникає небажання взагалі що-небудь робити для себе.

      via GIPHY



      3. Стратегія невдахи. Коли ви починаєте схуднення з думки, що у вас нічого не вийде, то образ невдахи буде постійно перед очима.

      4. Сильна харчова залежність – біологічна або психологічна.

      5. Вторинні вигоди зайвої ваги.

      6. Фактори, що провокують збільшення ваги – відпустка, готель за системою "все включено" і затяжні свята.

      Готелі за системою
      Готелі за системою "все включено" (all inclusive)

      7. Схуднення до певної дати або події, наприклад, до Нового року. Після настання цього моменту вага може почати збільшуватися знову.

      8. Елементарна лінь, бездіяльність. Людина грає роль "вічної жертви обставин", коли все і завжди винні у всіх ваших невдачах, в тому числі, і у відсутності результату.

      9. Тиск суспільства. Ваше оточення може бути не в захваті від того, щоб ви змінювалися, ставали стрункішими, займалися собою, витрачали гроші на себе.

      Ваше оточення не хоче, щоб ви займалися спортом/витрачали гроші на себе
      Ваше оточення не хоче, щоб ви займалися спортом/витрачали гроші на себе

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Психологія
      Джерело: 24 Канал
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