Деякі політичні сили починають дискредитувати екзит-поли, – соціолог Бекешкіна

Політичні сили, яким не сподобаються результати екзит-полів виборів президента, вже зараз починають дискредитувати ці екзит-поли. Так, Костянтин Матвієнко зі штабу кандидатки у президенти Юлії Тимошенко написав у блозі на "Українській правді", що, начебто, дані, які передають з місць інтерв'юери, і дані, які заносяться в комп'ютер та підраховуються, суттєво відрізняються.

"Не знаю, на яких ідіотів це розраховано. Бо результати приймають телефоном рядові співробітники соціологічної служби, і вносять у комп'ютер теж вони. Ну, і хтось уявляє, що начальник збирає колектив і каже, що вносити треба не те, що отримують, а зовсім інше?", – повідомила науковий керівник фонду "Демократичні ініціативи", соціолог Ірина Бекешкіна.

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Блог Матвієнка зі штабу Тимошенко

Вона додала, що теоретично всі дані екзит-полів у комп'ютері може змінити керівник, проте про це всі знатимуть. І такі речі не залишаються невідомими. Це – гучний скандал і втрата репутації.

Є причини для підозр, що спроби дискредитувати екзит-поли будуть набирати силу. Кажу "екзит-поли" у множині – бо дані реальних екзит-полів поки дуже подібні,

– зауважила соціолог.

Ще один метод, теж розрахований на ідіотів, – це начебто екзит-поли різних "Рогов та копит", попередила Бекешкіна. Тобто – екзит-поли, які нібито проводять невідомі соціологічні компанії. Так себе вже проявили "Передові правові ініциативи", що побили усі світові рекорди, "опитуючи" по 100 тисяч людей за 2 дні.

Ще якісь невідомі стоять на дільницях. І буде: "А ми на ваш екзит-пол нашим екзит-полом". А що? На людей не надто освічених це може подіяти. Так що, з одного боку, політ йде нормально. З іншого – очікуємо можливого вітру,

– застерегла соціолог.

Перші результати опитування екзит-полу оголосять о 20:00 – одразу після закриття виборчих дільниць. Остаточні дані екзит-полу оприлюднять о 23:00. Дивіться онлайн на 24 каналі.

Що таке екзит-пол? Це опитування виборців, яке проводять я соціологічні служби на виході з виборчих дільниць у день голосування. Роблять це, щоб спрогнозувати результати голосування до часу оголошення офіційних даних виборчими комісіями. Опитування цілком анонімне.

Як проходить опитування екзит-полу у 2019 році?

Національний екзит-пол-2019 проводять 3 соціологічні агентства: фонд "Демократичні ініціативи", КМІС та Центр Разумкова. Вони опитають близько 17 тисяч виборців на виході з 400 дільниць. Адреси дільниць, на яких працює екзит-пол, заздалегідь не розголошувались, щоб уникнути фальсифікацій.

В анкеті, яку пропонують заповнити виборцям, є 5 запитань: стать, вік та освіта респондента, коли саме визначилися із кандидатом і за кого віддали голос.