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Деякі продукти за рік подорожчали вдвічі: вражаючі цифри

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Ціни на продукти в Україні 2018
Ціни на продукти в Україні 2018 / 24 канал

За рік в Україні майже всі основні продукти подорожчали в середньому на 13%. Однак, ціни на деякі з них зросли майже вдвічі! 24 канал проаналізував, які товари подорожчали найбільше, а які – навпаки подешевшали.

Для порівняння ми взяли дані Дежстату за травень 2018 і 2017 років. Найбільше – на 100% – зросли ціни на яйця. У 2017-му за десяток треба було викласти 12,06 грн, а вже в травні цього року – 24,17 грн. Серед продуктів, які найбільше подорожчали – буряк (92%), пшоно (92%), сало (53%) та цигарки без фільтру (30%).

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Ціни на м'ясо та м'ясопродукти зросли в середньму на 26%. Зокрема, свинина подорожчала на 27%, яловичина – на 25%, птиця – на 23%, варені ковбаси – на 23%. Куряче філе зросло в ціні на 18%. Натомість риба подорожчала несуттєво – на 4%. Молоко, сир та сметана подорожчали на 14-15%.

Ціни на продукти в Україні 2018
М'ясо подорожчало на чверть, риба – на 4%

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Хліб і хлібопродукти подорожчали на 19%.  З крупами ситуація різна: в той час, як пшоно подорожчало на 92%, гречка подешевшала на 44%.

Ціни на продукти в Україні 2018
Як змінилися ціни на хліб, борошно і крупи: поки все дорожчає, гречка здешевіла на 44%

Ціни на олію зросли на 2%, на масло – на 17%. Водночас цукор цього року подешевшав на 20%. З овочів цього року продають дешевше, ніж минулоріч, цибулю та картоплю – на 15% і 10% відповідно. Решта овочів подорожчали.

Ціни на продукти в Україні 2018
Буряк подорожчав на 92%, цукор подешевшав на 20%

Що ж до алкоголю і цигарок, то вони, звісно, ж подорожчали. Ціни на цигарки зросли на 25-30%, на алкоголь – на 10-13%. І ще не кінець – незабаром спиртні напої можуть знову подорожчати.

Ціни на продукти в Україні 2018
Алкоголь і цигарки можуть ще подорожчати

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Теги: Новини України Food and Drinks Публікації Інфографіка Ціни
Джерело: 24 канал
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