Деякі з кандидатів у президенти перешкоджали процесу надання Україні зброї з боку США

Дехто з депутатів Верховної Ради, зокрема чинні кандидати у президенти, шкодили процесу надання Сполученими Штатами Україні зброї. У підсумку ц дещро вплинуло на процес.

Таку заяву зробив посол України у США Валерій Чалий, передає "Громадське".

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"Були випадки, коли приїжджали представники українського парламенту, які шкодили процесу надання зброї. Приїжджали й на питання американців "чи потрібна зброя?", відповідали: "А ви підтримаєте мою фракцію?" Це, зокрема й ті люди, які зараз балотуються в президенти. Це шкодило зусиллям посольства", — зауважив дипломат.

За його словами, такі випадки більше не повторюються.

"Але, слава Богу, зараз у Конгресі вже є чітке розуміння підтримки України, і таких випадків більше немає", — додав Чалий.

Нагадаємо, 30 квітня стало відомо, що США направили до України партію ПТРК "Джавелін". Вже 22 травня Петро Порошенко повідомив, що Україна вперше провела запуски ракетних комплексів "Джавелін".