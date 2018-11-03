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      Деякі з кандидатів у президенти перешкоджали процесу надання Україні зброї з боку США

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      Посол України у США Валерій Чалий заявив, що деякі українські парламентарі шкодили процесу надання зброї Штатами
      Посол України у США Валерій Чалий заявив, що деякі українські парламентарі шкодили процесу надання зброї Штатами / Соцмережі

      Дехто з депутатів Верховної Ради, зокрема чинні кандидати у президенти, шкодили процесу надання Сполученими Штатами Україні зброї. У підсумку ц дещро вплинуло на процес.

      Таку заяву зробив посол України у США Валерій Чалий, передає "Громадське".

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      "Були випадки, коли приїжджали представники українського парламенту, які шкодили процесу надання зброї. Приїжджали й на питання американців "чи потрібна зброя?", відповідали: "А ви підтримаєте мою фракцію?" Це, зокрема й ті люди, які зараз балотуються в президенти. Це шкодило зусиллям посольства", — зауважив дипломат.

      За його словами, такі випадки більше не повторюються.

      "Але, слава Богу, зараз у Конгресі вже є чітке розуміння підтримки України, і таких випадків більше немає", — додав Чалий.

      Нагадаємо, 30 квітня стало відомо, що США направили до України партію ПТРК "Джавелін". Вже 22 травня Петро Порошенко повідомив, що Україна вперше провела запуски ракетних комплексів "Джавелін".

      Теги: Верховна Рада Джавелін Зброя Новини США Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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