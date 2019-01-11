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      Деякі засоби гігієни можуть містити речовини, які викликають рак

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      Деякі засоби гігієни можуть містити речовини, які викликають рак
      Деякі засоби гігієни можуть містити речовини, які викликають рак / parkcrestdental.com

      Американські дослідники застерігають: використання зубної нитки може занести в організм людини токсичні хімічні речовини.

      Результати експерименту опубліковані на порталі Eurekalert!.

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      Мова йде про пер- і поліфторалкільні з'єднання (ПФАС), які можуть потрапити в організм разом з їжею, питною водою або повітрям.

       
      ПФАС – що це?
      Це водо- і жиростійкі речовини. Їх використовують у низці споживчих товарів, включаючи упаковку швидкого харчування, антипригарне тефлонове покриття, водонепроникний одяг та стійке до плям покриття для килимів. Хімічні речовини можуть накопичуватися у крові та у внутрішніх органах.

      ПФАС може призвести до затримки статевого дозрівання, підвищеного рівня холестерину, раку нирок і яєчок, зниження імунітету, народження недоношених дітей, тощо.

      Вчені проаналізували зразки крові, які взяли у 178 жінок середнього віку на наявність 11 різних хімікатів з групи ПФАС.

      Ці результати дослідники порівняли з даними опитувань, де учасниці описували свої звички. Вчені розглянули 9 "поведінкових факторів ризику", які могли спричинити вищий вміст токсичних хімікатів у крові.

      Дослідження показало, що жінки, які використовували зубну нитку, рівні деяких з'єднань з групи ПФАС були вищими в порівнянні з тими, хто не користувався ниткою.

      Зубна нитка може містити токсичні хімічні речовини
      Зубна нитка може містити токсичні хімічні речовини

      Після цього вчені перевірили низку зубних ниток на наявність небезпечних маркерів. Виявилося, що деякі засоби гігієни відомих брендів містять небезпечні токсичні речовини.

      Висновок вчених: зубна нитка може містити токсичні хімічні речовини, які призведуть до небезпечних проблем зі здоров’ям.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Лікування Онкозахворювання
      Джерело: 24 Канал
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