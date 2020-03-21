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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ

      Деяких медиків в Києві возитимуть на роботу на автівках Ради

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      Частину медиків в Києві возитимуть на роботу на автівках Ради / iportal.rada.gov.ua

      В умовах карантину у медиків часто виникають проблеми з доїздом до роботи та додому. Верховна Рада передала лікарням Києва чотири автомобілі, які є на балансі парламенту. Ними на роботу возитимуть медиків.

      Про рішення допомогти з перевезенням медичних працівників у столиці інформує пресслужба Верховної Ради.

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      Через карантин у Києві не працює метро та великі черги на інший громадський транспорт. Тому медикам часто важко дістатися на роботу і додому.

      У відповідь на звернення лікарень голова Ради Дмитро Разумков запропонував передати їм у користування чотири автомобілі, які є на балансі парламенту.

      Автомобілі надійдуть на час карантину у розпорядження лікарень Києва для використання у службових цілях. Про це заявив керівник Апарату Ради Вячеслав Штучний.

      Транспорт передають для потреб закладів Міністерства охорони здоров’я, зокрема, Олександрівської та Київської міської дитячої інфекційної лікарні,
      – зазначив Штучний.

      На час карантину автомобілями можуть перевозити медичних працівників до місць роботи та додому. Крім того, транспорт можуть використовувати для доставки медичних виробів та обладнання.

      Що відомо про обмеження транспорту під час карантину

      • Через поширення коронавірусу в Україні запровадили загальнонаціональний карантин. Він триватиме щонайменше до 3 квітня.
      • На час карантину українська влада запровадила низку обмежень, аби запобігти поширенню коронавірусу. Не працюють торговельні центри, театри, кінотеатри, музей, спортивні заклади. Працюють лише аптеки, АЗС, продуктові магазини.
      • Заборонено роботу метро, а у трамваях і маршрутках діють обмеження на кількість пасажирів. Так, в одному вагоні одночасно можуть перебувати не більш як 10 людей.
      • Також усі зобов'язані користуватися засобами особистого захисту. 
         

       

      карантин коронавірус заборони
      Що заборонено в Україні під час карантину через коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Чим відрізняється надзвичайний стан від надзвичайної ситуації
      сьогодні
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Лікування Здоров'я Новини Києва Медицина Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Транспорт Верховна Рада Новини України
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