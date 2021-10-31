Тож, члени виборчої комісії були змушені відмовити їм у можливості волевиявлення з цими документами.
Важливо Вибори мера Харкова: скільки порушень зафіксували на дільницях
Усі громадяни, яким не дали проголосувати, звернулися до поліції.
П'ятеро громадян звернулися до поліції через неможливість проголосувати на виборчих дільницях. Заявники надають документи в мобільному додатку, проте їм не дають бюлетень та відмовляють у наданні можливості проголосувати,
– мовиться у повідомленні.
Напередодні у ЦВК попереджали: проголосувати за е-паспортом не вдасться, потрібно мати паспорт у вигляді книжечки або ID-карти.
Для отримання бюлетеня виборці повинні мати з собою паспорт громадянина України (у вигляді паспортної книжечки або картки),
– розповіли у ЦВК.
Причиною цього у ЦВК назвали те, що дільничні, окружні та територіальні виборчі комісії не забезпечені технічними пристроями для зчитування інформації е-паспорта громадянина України.
Вибори у Харкові: головне
- У Харкові призначили позачергові вибори мера після того, як Геннадій Кернес помер. Про смерть політика через коронавірус повідомили 17 грудня 2021 року.
- У Раді призначили голосування за посаду харківського мера на 31 жовтня 2021 року. Свої кандидатури на волевиявлення зареєстрували 10 осіб.
- Під час волевиявлення уже виявили низку правопорушень. Станом на 12:00 їх було вже 22.