Деяким харків'янам відмовили у голосуванні: вони пред'являли паспорт в Дії

У Харкові одразу 5 виборців не могли проголосувати на позачергових виборах. Все через те, що вони намагалися підтвердити свою особу за допомогою паспорту у застосунку "Дія".

Тож, члени виборчої комісії були змушені відмовити їм у можливості волевиявлення з цими документами.

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Усі громадяни, яким не дали проголосувати, звернулися до поліції.

П'ятеро громадян звернулися до поліції через неможливість проголосувати на виборчих дільницях. Заявники надають документи в мобільному додатку, проте їм не дають бюлетень та відмовляють у наданні можливості проголосувати,

– мовиться у повідомленні.

Напередодні у ЦВК попереджали: проголосувати за е-паспортом не вдасться, потрібно мати паспорт у вигляді книжечки або ID-карти.

Для отримання бюлетеня виборці повинні мати з собою паспорт громадянина України (у вигляді паспортної книжечки або картки),

– розповіли у ЦВК.

З 23 серпня 2021 року електронні паспорти у Дії повністю прирівняли до паперових та ID-карток . Україна – перша держава у світі з цифровими паспортами, якій це вдалося.

Причиною цього у ЦВК назвали те, що дільничні, окружні та територіальні виборчі комісії не забезпечені технічними пристроями для зчитування інформації е-паспорта громадянина України.

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