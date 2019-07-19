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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Дезертира з гранатою затримали під будівлею Верховної Ради

      1037 Читать новость на русском
      Біля Ради затримали чоловіка з вибуховим пристроєм
      Біля Ради затримали чоловіка з вибуховим пристроєм / Колаж 24 каналу

      Правоохоронці затримали під стінами будинку Верховної Ради чоловіка з гранатою. Трапилося це увечері 19 липня, за кілька годин до анонсованого однією з політсил мітингу.

      У п'ятницю, 19 липня, поліція перейшла на посилений режим служби у зв'язку з проведенням позачергових парламентських виборів в Україні 21 липня.

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      Цього ж дня патрульні затримали підозрілого чоловіка біля приміщення українського парламенту на вулиці Грушевського у Києві, про що повідомила прес-служба Нацполіції.

      Рада
      Вилучений вибуховий пристрій: поєднання ВОГ-17 та УЗРГМ

      У чоловіка в нагрудній сумці виявили саморобний вибуховий пристрій – поєднання ВОГ-17 (боєприпас для гранатомета калібру 30 міліметрів) та УЗРГМ (універсальний запал ручної гранати модифікований).

      Поліція
      Небезпечну знахідку відправили на експертизу, затриманого – у відділок поліції

      Правоохоронці повідомили, що чоловік 1997 року народження і що він перебуває у розшуку за дезертирство. Також відомо, що родом він з Полтавської області. Решту інформації з'ясує слідство.

      Поліція
      Затриманий чоловік, у сумці якого виявили вибуховий пристрій

      Примітно, що увечері 19 липня під стінами парламенту одна із політичних сил планувала масовий агітаційний захід.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Верховна Рада Поліція Новини Києва Кримінальні новини Вибух
      Джерело: 24 канал
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