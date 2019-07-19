Дезертира з гранатою затримали під будівлею Верховної Ради

Правоохоронці затримали під стінами будинку Верховної Ради чоловіка з гранатою. Трапилося це увечері 19 липня, за кілька годин до анонсованого однією з політсил мітингу.

У п'ятницю, 19 липня, поліція перейшла на посилений режим служби у зв'язку з проведенням позачергових парламентських виборів в Україні 21 липня.

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Цього ж дня патрульні затримали підозрілого чоловіка біля приміщення українського парламенту на вулиці Грушевського у Києві, про що повідомила прес-служба Нацполіції.



Вилучений вибуховий пристрій: поєднання ВОГ-17 та УЗРГМ

У чоловіка в нагрудній сумці виявили саморобний вибуховий пристрій – поєднання ВОГ-17 (боєприпас для гранатомета калібру 30 міліметрів) та УЗРГМ (універсальний запал ручної гранати модифікований).



Небезпечну знахідку відправили на експертизу, затриманого – у відділок поліції

Правоохоронці повідомили, що чоловік 1997 року народження і що він перебуває у розшуку за дезертирство. Також відомо, що родом він з Полтавської області. Решту інформації з'ясує слідство.



Затриманий чоловік, у сумці якого виявили вибуховий пристрій

Примітно, що увечері 19 липня під стінами парламенту одна із політичних сил планувала масовий агітаційний захід.