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      ЧОРНОБИЛЬ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
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      ЧОРНОБИЛЬ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

      "Дезінфектор для горла": у Кенії роздають елітний коньяк для боротьби з COVID-19

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      Майк Сонко – губернатор Найробі
      Майк Сонко – губернатор Найробі / cnn.com

      Губернатор кенійської столиці Найробі – Майк Сонко – вирішив разом з продуктовими наборами роздавати бідним мешканцям міста пляшки коньяку Hennessy.

      Чиновник підкреслив, що алкоголь може слугувати хорошим "дезінфікуючим засобом для горла", повідомляє CNN.

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      "Думаю, з досліджень ВООЗ та інших груп можна дійти висновку, що алкоголь відіграє основну роль у знищенні вірусу", – запевнив він. 

      Важливо! Насправді у ВООЗ попередили, що алкоголь не захищає від COVID-19. Надмірне його вживання навпаки може збільшувати ризик проблем зі здоров'ям.

      Наміри губернатора викликали хвилю обурення серед суспільства. 

      Раніше генеральний директор організації Amref Health Africa Гітінджі Гітахі засудив дії Сонко та закликав кенійців відмовитися від алкоголю. 

      Cтаном на 26 квітня у Кенії підтвердили 343 випадки зараження коронавірусом. Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 14 людей, 98 натомість – одужали.

      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Алкоголь Коронавірус COVID-19 Африка Кенія
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