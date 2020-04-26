"Дезінфектор для горла": у Кенії роздають елітний коньяк для боротьби з COVID-19

Губернатор кенійської столиці Найробі – Майк Сонко – вирішив разом з продуктовими наборами роздавати бідним мешканцям міста пляшки коньяку Hennessy.

Чиновник підкреслив, що алкоголь може слугувати хорошим "дезінфікуючим засобом для горла", повідомляє CNN.

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"Думаю, з досліджень ВООЗ та інших груп можна дійти висновку, що алкоголь відіграє основну роль у знищенні вірусу", – запевнив він.

Важливо! Насправді у ВООЗ попередили, що алкоголь не захищає від COVID-19. Надмірне його вживання навпаки може збільшувати ризик проблем зі здоров'ям.

Наміри губернатора викликали хвилю обурення серед суспільства.

Раніше генеральний директор організації Amref Health Africa Гітінджі Гітахі засудив дії Сонко та закликав кенійців відмовитися від алкоголю.

Please completely ignore clowning of a major global pandemic taking lives & putting extreme pressure on households. Dump this the way you would dump your used #COVID19 #mask - never to be recovered! @MOH_Kenya needs to condemn this as this is not an ordinary citizen! pic.twitter.com/6Lsu0DXvzV — Dr Githinji Gitahi, MBS (@daktari1) April 15, 2020

Cтаном на 26 квітня у Кенії підтвердили 343 випадки зараження коронавірусом. Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 14 людей, 98 натомість – одужали.