ДФС тимчасово припинить роботу Єдиного реєстру податкових накладних

20 березня 2018 року о 23:00 буде тимчасово припинено роботу Єдиного реєстру податкових накладних та деяких електронних сервісів для платників податку на додану вартість в ІТС "Електронний кабінет".

Про це повідомляється на сайті Державної фіскальної служби України. Читайте також: Нова стратегія Нацбанку: Смолій озвучив 7 стратегічних цілей Причина припинення роботи – проведення технологічних та регламентних робіт в автоматизованих системах ДФС. Функціонування ЄРПН та електронних сервісів буде відновлено після завершення технічних робіт, але не пізніше 10:00 22 березня 2018 року, пообіцяли фіскали.