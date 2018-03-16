ДФС тимчасово припинить роботу Єдиного реєстру податкових накладних
20 березня 2018 року о 23:00 буде тимчасово припинено роботу Єдиного реєстру податкових накладних та деяких електронних сервісів для платників податку на додану вартість в ІТС "Електронний кабінет".
Про це повідомляється на сайті Державної фіскальної служби України.
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Причина припинення роботи – проведення технологічних та регламентних робіт в автоматизованих системах ДФС.
Функціонування ЄРПН та електронних сервісів буде відновлено після завершення технічних робіт, але не пізніше 10:00 22 березня 2018 року, пообіцяли фіскали.
Джерело: 24 Канал
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