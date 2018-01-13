Ді Капріо отримав роль у новому фільмі Тарантіно про серійного вбивцю Чарльза Менсона
07:07, сьогодні 772
Востаннє Тарантіно та Ді Капріо працювали разом під час зйомок фільму "Джанго вільний".
Про нову роботу Ді Капріо та Тарантіно, у якій також Том Круз і Аль Пачіно, пише Variety.
За даними видання, дія фільму відбувається в 1969 році та розповість про секту відомого серійного вбивці Чарльза Менсона, який помер у листопаді 2017 року.
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Джерело: 24 Канал
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