Ді Капріо отримав роль у новому фільмі Тарантіно про серійного вбивцю Чарльза Менсона

Востаннє Тарантіно та Ді Капріо працювали разом під час зйомок фільму "Джанго вільний".

Про нову роботу Ді Капріо та Тарантіно, у якій також Том Круз і Аль Пачіно, пише Variety.

За даними видання, дія фільму відбувається в 1969 році та розповість про секту відомого серійного вбивці Чарльза Менсона, який помер у листопаді 2017 року.

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