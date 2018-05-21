Діабет та ожиріння: Супрун назвала небезпечні напої для дітей

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун назвала напої, які можуть викликати ожиріння, діабет 2 типу та карієс у дітей.

Про це вона написала у Facebook.

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Супрун наголосила, що солодких напоїв необхідно уникати.

"Напої із цукром збільшують ризик карієсу, діабету 2 типу та серцево-судинних хвороб. Солодощі, в тому числі і питні, заважають дитині відчувати голод і їсти повноцінну поживну їжу", – запевнила вона.

В. о. міністра охорони здоров'я зазначила, що діти, які споживають солодкі напої, на 60% більш схильні до ожиріння.

Замінити такі напої можна звичайною водою. Супрун зазначила, що вода не розбавляє шлунковий сік, а навпаки – сприяє травленню. Тому вона радить пити воду та несолодкі напої разом з їжею.

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