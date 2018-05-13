Діабетики та яєчна дієта: медики спростували популярний міф

Пацієнти з діабетом 2-го типу часто мають підвищений рівень "поганого" холестерину, пов'язаного з хворобами серця. Але їм не потрібно обмежувати споживання яєць через те, що цей продукт містить велику кількість холестерину.

Про це заявили австралійські вчені, передає Medical Xpress.

Вони провели дослідження, у якому протягом року спостерігали за двома групами добровольців. Під час першого етапу одна група людей мала їсти 12 яєць на тиждень, а друга група – не більше 2.

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На другому етапі експерименту добровольців перевели на дієту для зниження ваги, кількість споживаних яєць залишилася незмінною. Вони втратили приблизно однакову вагу.

Науковці з'ясували, що споживання яєць людьми, в яких є схильність до діабету першого або другого типу, не несе ризику розвитку серцево-судинних захворювань, як вважалося раніше.